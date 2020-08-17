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唔靠富老竇 IG貼性感相谷網店生意 港姐王卓淇收淫相兼被問價

2020-08-17 列印
幕前搏盡 ■醉心演藝工作的Erin表示角色需要也不介意性感演出。
低薪一族 ■Erin直言網店生意賺得多過TVB份糧，希望將來幕前底薪愈來愈多。
Why not both ■Erin認為現時演員也要間中直播或帶貨，已無分演員和網紅。
富有爸爸 ■Erin的富爸爸在東莞有50萬呎廠房經營護膚品生意，並有不少海外物業。
自家品牌 ■Erin趁29歲生日公佈創立自家品牌ENBO。
演技獲讚 ■Erin早前放下女神包袱，於劇集《那些我愛過的人》化毀容妝演癌症患者。
做生招牌 ■在網上賣美容、瘦身產品的Erin不時於IG貼圖做「生招牌」。
吸客圖輯 為了吸引顧客幫襯，Erin不時於社交網晒小蠻腰、露長腿，但同時亦引來「衰格網友」騷擾。
唔靠富老竇 IG貼性感相谷網店生意 港姐王卓淇收淫相兼被問價
唔靠富老竇 IG貼性感相谷網店生意 港姐王卓淇收淫相兼被問價
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　　2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）經常於社交網晒42長腿及螞蟻腰，成功獲網民封為新一代「性感女神」。家有經營護膚品生意的富爸爸，自小衣食無憂的Erin近年轉戰商界，開網店賣護膚及減肥產品，自家品牌ENBO亦於6月面世，自己做埋「生招牌」是常識吧！有傳她志不在拍劇，一心只想成為網紅，Erin卻否認：「我鍾意做生意，但呢個係副業，我更喜歡演藝工作。」不過頻頻Po性感照，難免惹「衰格網友」傳來淫照和問價，我行我素的Erin就懶得理：「呢個年代只要唔傷害人、唔犯法，女仔鍾意點活就點活，好自由！」

　　　　　　　　　　　　　　撰文：黎寶倫　攝影：李維隆　

場地：The Grill Room　鳴謝：[email protected]巧鬆啲

服裝：decembereight

　　出身富裕家庭的王卓淇，早年獲父親買車買樓留港發展演藝事業，仲傳開工有幾個跟班服侍，令外界覺得她「賺錢買花戴」，不過Erin絕不認同：「唔係囉！都要自己努力，特別喺娛樂圈，就算你好有錢都唔代表人哋會鍾意你、你就會有好多機會，因為觀眾緣係買唔到，一定要有實力，人哋先慢慢睇到你。」

冇打算靠父蔭

　　因此，早前於無線劇《那些我愛過的人》中，她不惜化毀容妝演癌症患者，終於成功獲網民大讚演技進步，Erin盼有機會扮演精神分裂角色，希望觀眾能看到自己多面的演出。至於親熱戲，她笑說：「真係未拍過牀戲喎，我應該會怕醜，隨緣啦，但有都會專業做，咁多人望住都唔會好享受。（唔介意性感演出？）角色需要都會嘅。」講到入行6年來收入不多，如今搞網店，又會否擔心被指靠父蔭？Erin笑謂：「如果靠父蔭就直接攞屋企產品嚟賣啦！我鍾意做自己嘢。」

性感照引問價

　　凡事親力親為的Erin亦密密Po晒腰及長腿照，植入式Sell自家Tee及瘦身產品等，問性感照有否引來口痕友騷擾？她不諱言：「梗有啦！隔一、兩個月就收一次淫褻相。（男士性器官？）應該係，但IG會自動朦咗張相，我對眼冇受威脅，所以冇覺得唔舒服，又可能其實手指嚟，哈哈！」對於圈中時有聽聞女星被「問價」，Erin也坦言曾有人Inbox她，出價20至100萬都有，她笑說：「我覺得佢哋吹水，所以唔會理，相信呢啲錢我自己都賺到，同埋我都接受唔到，寧願辛苦啲自己努力。（避免Po性感照？）唔得！我賣減肥產品㗎嘛，冇好身材點去說服我啲客呢！」

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