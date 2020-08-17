唔靠富老竇 IG貼性感相谷網店生意 港姐王卓淇收淫相兼被問價

撰文：黎寶倫 攝影：李維隆
場地：The Grill Room 鳴謝：[email protected]巧鬆啲
服裝：decembereight
出身富裕家庭的王卓淇，早年獲父親買車買樓留港發展演藝事業，仲傳開工有幾個跟班服侍，令外界覺得她「賺錢買花戴」，不過Erin絕不認同：「唔係囉！都要自己努力，特別喺娛樂圈，就算你好有錢都唔代表人哋會鍾意你、你就會有好多機會，因為觀眾緣係買唔到，一定要有實力，人哋先慢慢睇到你。」
冇打算靠父蔭
因此，早前於無線劇《那些我愛過的人》中，她不惜化毀容妝演癌症患者，終於成功獲網民大讚演技進步，Erin盼有機會扮演精神分裂角色，希望觀眾能看到自己多面的演出。至於親熱戲，她笑說：「真係未拍過牀戲喎，我應該會怕醜，隨緣啦，但有都會專業做，咁多人望住都唔會好享受。（唔介意性感演出？）角色需要都會嘅。」講到入行6年來收入不多，如今搞網店，又會否擔心被指靠父蔭？Erin笑謂：「如果靠父蔭就直接攞屋企產品嚟賣啦！我鍾意做自己嘢。」
性感照引問價
凡事親力親為的Erin亦密密Po晒腰及長腿照，植入式Sell自家Tee及瘦身產品等，問性感照有否引來口痕友騷擾？她不諱言：「梗有啦！隔一、兩個月就收一次淫褻相。（男士性器官？）應該係，但IG會自動朦咗張相，我對眼冇受威脅，所以冇覺得唔舒服，又可能其實手指嚟，哈哈！」對於圈中時有聽聞女星被「問價」，Erin也坦言曾有人Inbox她，出價20至100萬都有，她笑說：「我覺得佢哋吹水，所以唔會理，相信呢啲錢我自己都賺到，同埋我都接受唔到，寧願辛苦啲自己努力。（避免Po性感照？）唔得！我賣減肥產品㗎嘛，冇好身材點去說服我啲客呢！」