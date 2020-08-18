韓國偶像界近日爆出多宗團內欺凌事件，繼AOA前成員珉娥及男團LIMITLESS前成員尹熙錫因被排擠而企圖自殺後。昨日新人女團ANS成員Haena，亦在社交網自爆受欺凌曾三次以不同方式自殺！



現年18歲的Haena在文中稱很對不起支持自己的人，所以一直硬撐，但情況一直沒有好轉，最後忍不住才會爆發，「原本想靜靜地死去，但沒有證據就可以當沒發生過任何事。」她更激動地稱：「一句道歉有這麼難嗎？」Haena又表示曾在咖啡店中被七個人一起辱罵她！由於ANS成員有八名，所以相信她所指的是其餘七名隊友。



她指被欺凌後沒有聯絡父母，只敢留在朋友家中，曾企圖跳樓、割脈及服食50粒安眠藥自殺，幸好獲救。在Haena發文後，其事務所仍沒有回應，她亦刪除了該文章。



