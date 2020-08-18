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《半澤2》大和田與比卡超撞樣

2020-08-18 列印
■香川照之被指與比卡超撞樣。
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　　日本神劇《半澤直樹2》自開播以來收視一直高企，首集有22%收視之後，到前晚第五集已升到25.5%，連續五星期破20%收視之外，更是日本近年劇集收視之冠。雖然收視成績出色，但演員浮誇的演技，卻成了網民惡搞的對象。

　　有網民將香川照之扮演的大和田，與比卡超的照片放在一起，指二人撞樣！亦有網民剪下半澤截停大和田私家車的片短，變成汽車廣告，相當爆笑。

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