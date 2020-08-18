玄彬舊愛月底嫁圈外男友

政府正召集醫護、化驗、救傷等人員，由本月底起為市民取樣，推出全港性新冠病毒大篩查，將是本港抗疫的重要一步，亦為未來推出「健康碼」鋪路。 根據當局的安排，全港十八區社區設施有專人為預約的市民做咽喉採樣，以減少採樣出錯而影響檢測的準確性，預計會有二千多名醫生和相關輔助人員參與，料可為五百萬名市民採樣，是本港有史以來最大規模的病毒檢測，也是抗擊新冠肺炎疫情的重要手段。政府不要以為所有市民都了解這次大篩查的重要性，必須大力宣傳，務求吸引最多人參與其中。 大篩查的功能，首先是找出社區中的隱形病人，截斷病毒的傳播鏈；二是為公眾打氣，當市民得知陰性結果，自然放下心頭大石，減少憂慮；同時亦...

2020-08-18