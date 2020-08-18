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玄彬舊愛月底嫁圈外男友

2020-08-18 列印
玄彬舊愛月底嫁圈外男友
■姜素拉曾與玄彬（圖）拍拖，昨日突宣佈嫁圈外男友。
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　　30歲韓國女星姜素拉，昨日突公佈喜訊，將於本月29日下嫁年紀比她大的圈外男友。由於現時疫情仍然嚴峻，所以不會舉行大型婚禮，只會簡單地和雙方家人一起吃飯。而且新郎是圈外人，為保護私隱，婚禮地點等詳情都不公開。姜素拉於2009年出道，入行11年來，唯一承認過的戀情是與玄彬的一段情，二人於2016年拍拖，但戀情只維持了一年就分手。

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