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山P因「開房醜聞」被罰停工

2020-08-18 列印
■山Ｐ（左）與龜梨夜蒲出事，雙雙受罰。
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　　日本尊尼事務所當紅男星山下智久（山P）早前被爆與老友龜梨和也一起到酒吧夜蒲，當時現場有兩名未成年少女，其後山下被懷疑與其中一個少女開房。醜聞爆出後，尊尼一直未有作出處分，因而被外界指責包庇當紅藝人，最終尊尼於昨日下午宣佈對山下作出停工處分，對龜梨發出嚴重警告。

　　尊尼指當晚二人並不知同行少女的年紀，但因為現時疫情嚴峻，二人仍出外夜蒲，因此對他們作出處罰。

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