港姐淘汰三人 「寸嘴」賴琦媛齊被Out 侯嘉欣未諗過會出局 標淚

《2020香港小姐競選》昨日淘汰3位候選佳麗，誕生12強。15位佳麗先在台上道出感想後，要親自揭開手上紙牌，即時知道自己是否出局，自美國回港參選的張盈悅、侯嘉欣與「寸嘴Ivy」賴琦媛最後被Out，侯嘉欣出局令現場嘩然，身旁的陳楨怡即抱住眼濕濕的侯喊，何孟珊、源菲然和麥詩晴等亦忍不住落淚，侯嘉欣其後受訪時亦難忍淚水。



《2020香港小姐競選》大會昨日誕生12強，侯嘉欣（Michelle）、張盈悅及「寸嘴Ivy」賴琦媛被淘汰出局，12強佳麗隨即參與《港姐有問題》節目，但下周將要再淘汰兩位參選者。



侯嘉欣：可能我唔夠靚



侯嘉欣在未揭盅時已忍不住喊，她其後與出局佳麗受訪，坦言未預期自己會出局，自問表現OK，沒有打定輸數。日前爆出疑有人在社交網群組，涉提出透過發紅包（利是）「利誘」為侯拉票事件，問到是否覺得是被負面新聞所累？侯稱覺得多少有影響，並自嘲道：「可能我個樣唔夠靚。」張盈悅即爆出一句：「唔會！你靚過侯塞因！」張盈悅認為自己輸在準備不足，問專程回港參選卻被Out，會否感可惜？她說：「不會，入到圍（返美國？）如果有人支持、有工作就不會走。」



大熱佳麗郭柏妍和廖慧儀順利躋身12強，兩人均對侯嘉欣被踢出局感意外，廖慧儀眼濕濕地說：「每次Foul人結果都是意想不到，因我們不知道網民與評判的喜好，侯嘉欣表現好好，說話活潑，是有好正能量的女仔。」陳楨怡、何孟珊與侯嘉欣同是「高妹」，對方出局後亦不捨落淚，兩人傷感地表示比賽就是這樣，明白是預想不到，何孟珊說：「希望高妹組繼續有得留低，見住大家走了一個又一個！」



賴琦媛抗拒被追問吸煙



問賴琦媛是否覺得自己被揭吸煙及亂棄煙頭，故影響了她的形象？她說：「我20歲，冇諗輸贏，仲有選擇，或者我下年再參選，如果TVB找我都會留低。（已戒煙？）新聞（曝光）後已無食煙，大家再追問，我下年點選呀？或者我可以做戒煙大使。」汪明荃在《港姐有問題》中擔任主持考驗眾佳麗，問到審美標準？她說：「我覺得佳麗都好清純，最重要在節目睇到臨場反應以及有沒有個性，大家都好瘦好Fit，我首先會睇雙眼，因為眼睛會說話。」