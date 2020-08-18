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姜濤《學園》撞正寶島辣妹

2020-08-18 列印
■劉奕兒在《五個姊姊》中的性感造型。資料圖片
■姜濤以一身黑色服裝 現身。
■姜濤和劉奕兒（右三）等齊出席。
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　　MIRROR成員姜濤前日在台灣，出席ViuTV與台灣八大電視合作新劇《超感應學園》的開鏡拜神儀式，姜濤在社交網分享現場相片並留言說「很高興認識各位，一切順利」。

　　《超感應學園》女主角是曾擔正《報告老師！怪怪怪物》、《有五個姊姊的我就注定要單身了啊！》內扮演性感辣妹的劉奕兒，曾與柯震東及王大陸傳緋聞的她，男友是洪金寶的次子洪天祥。
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