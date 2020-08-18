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自爆生蛇上眼惹惡言 黎瑞恩：我仲未死

2020-08-18 列印
■黎瑞恩分享面上「生蛇」的相片。網上圖片
■黎瑞恩貼文反擊惡毒留言。 資料圖片
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　　黎瑞恩前日在社交網上載左眼角及眉心附近紅腫照片，並留言透露︰「我病咗呀！隻眼好唔舒服腫咗，初時以為生眼瘡，睇完醫生話我隻眼生蛇……條蛇搞咗我差唔多一個月……愈來愈辛苦……病情反反覆覆，好似已漸入佳境，但係就非常痕癢，希望盡快好返」。

　　黎瑞恩昨日再更新社交網，反擊部份網民的留言，她說：「睇到一班人充滿仇恨，滿口惡言，心腸歹毒……我真係笑咗囉，我只係生蛇啫，我仲未死，咁快就開心到咁。不過唔緊要啦！發洩吓都好嘅，做人最緊要開心，至於你哋嘅祝福，上天一定睇到嘅」，她更標籤「唔想罵戰」及「承唔到你哋貴言」等字句。
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