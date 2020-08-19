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TVB與優酷達成戰略合作 五大方向協同發展內地市場 重造「泛粵娛樂」新格局

2020-08-19 列印
TVB擁有龐大內容IP和藝人資源
TVB與優酷達成戰略合作 五大方向協同發展內地市場 重造「泛粵娛樂」新格局
■電視廣播有限公司董事局主席許濤
TVB與優酷達成戰略合作 五大方向協同發展內地市場 重造「泛粵娛樂」新格局
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TVB與優酷達成戰略合作 五大方向協同發展內地市場 重造「泛粵娛樂」新格局
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　　電視廣播有限公司 (TVB)日前與內地三大視頻平台之一優酷簽訂戰略合作協議，將在影視、綜藝、藝人、電子商貿、串流媒體平台等五大方向全力發展，鞏固TVB作為香港娛樂品牌的領導地位，並進一步在內地建立具廣泛影響力的「新港味泛粵娛樂」產業和市場陣地。

        是次和優酷達成新的戰略合作，對TVB而言，在影視領域，將進一步開拓版權開發與發行、劇集及綜藝合拍、合製的空間；藝人方面，TVB的豐富經驗，將和內地行業資源和市場更加深入互動，大大提升其商業價值；TVB的內容IP和藝人資源更會進一步和優酷的平台資源結合，在電商直播等新業務方面謀求新的突破和發展。

超過4億港劇粉絲支持

　　近300部6,000集TVB經典劇和新劇輸出到優酷、騰訊視頻、愛奇藝、西瓜視頻等各大互聯網平台，擁有超過4億忠實港劇粉絲；古裝武俠、職業、金融商戰、警匪罪案等各大類型經典劇集，以及《那些我愛過的人》、《機場特警》、《法證先鋒IV》等新作在各大平台點擊率亦表現出色。TVB內容在內地市場口碑也同步迅速提升。在今年上半年，豆瓣評分8分以上的十多部華語劇集中，《降魔的2.0》和《十八年後的終極告白》等TVB劇集佔據兩席，《殺手》也在內地和香港收視口碑雙贏。

　　2018年TVB和優酷合作，實現TVB新劇在香港和內地同步播出，更大大加快TVB內容進入內地市場的速度。TVB與優酷是次啓動5部合拍、同步劇集，包括極受歡迎的醫療職業劇《白色強人》續集，刻劃香港交通警察的《伙記辦大事》，由郭晉安、譚俊彥、王君馨主演的喜劇《失憶24小時》，懸疑驚慄劇《刑偵日記》以及由羅仲謙、張曦雯主演的《木棘証人》。

TVB劇活躍度持續提升

　　TVB早前聯同騰訊視頻合拍的經典IP續集《使徒行者2》上線14小時播放量已破億，騰訊平台播放量亦超過27億次。與騰訊合拍的《溏心風暴3》、《宮心計2深宮計》、《鐵探》，與愛奇藝合拍的《再創世紀》、《踩過界》等劇集也表現不俗，TVB港劇在內地的觀眾群和活躍度持續提升。

　　在內地的各大電視平台以及移動通訊內容平台，TVB劇集也是最受歡迎的內容種類之一。2018年《再創世紀》在央視播出，標誌着港劇20年間首次返回中國中央媒體平台，東方衛視、廣東衛視、湖南衛視、江蘇衛視、安徽衛視等內地各大省級衛視也是TVB的緊密合作夥伴，持續大量播出TVB新舊劇集。

　　在移動通訊平台方面，TVB於2019年與內地中國移動旗下咪咕獨家合作，播出《包青天再起風雲》、《荷里活有個大老千》、《街坊財爺》等3部合共計85集的劇集，觸及3,300萬用戶。

　　TVB董事局主席許濤表示：「優酷是內地及整個華語娛樂的強大平台，在內容的專業性和創意方面都是行業典範之一。是次合作是基於雙方長久以來在合拍劇及發行的成功。在內容開發、藝人栽培、市場開拓、新商業模式探索等方面，雙方均具重大優勢及發揮互補作用。是次戰略合作的目標是共同創造優勢的模塊組合，並為TVB的內容生產和區域市場發展帶來新的增長動力。」
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