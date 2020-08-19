古天樂馬浚偉出錢出力 ﻿林子博﻿﻿拍真人騷為癌妻而戰﻿

患有「平滑肌肉瘤（腹腔）」嘅林子博太太董燕君（Shirley），最近因為腫瘤痛，食完含有嗎啡成份嘅強力止痛藥後又暈又嘔，辛苦到落唔到牀，要入院接受治療同埋重新調校藥物份量。目前Shirley已回家休息，老公林子博可以專心拍攝綜藝真人show《大叔要變身》，希望操fit body為癌妻而戰。採訪：方騫平 場地：productionFL



林子博嘅外判綜藝真人show《大叔要變身》共10集，將於年尾喺香港開電視77台播出，除咗記錄子博大變身及瘦身過程，仲會邀請嘉賓朋友跟他對談：「因為瘦身只係講外表，變身係由內到外，心態同生活上嘅改變，俾人睇到重新出發。以前我得140磅，好瘦吓，係老婆口中嘅靚仔，自從有家室後就開始放肆，最高紀錄有165磅，肥到一個波咁，因為我食得好誇張，可以隊成罐薯片加埋雪糕，最愛梅菜扣肉、海南雞連雞皮食。」



努力減磅為家人



因為飲食唔節制，49歲嘅子博經已出現「三高」，身體響起警號：「o依家我嘅健康係屬於屋企人，因為靠我一個人搵食嘛，同埋做幕前又唔可以太離譜，o依家跑步、做健身加埋節食，暫時減咗5磅。」原來節目係Shirley打畀相熟導演傾返嚟：「去年10月離開TVB，到今年4月未開過工，太太有病焗住停工，唔擔心就奇，不過，我都成日叫佢唔好擔心，冇嘢緊要得過健康。雖然經濟只係『掹掹緊』，但我有電單車牌，送外賣仲得。」



他又大讚古天樂及馬浚偉有情有義：「今次太太入院，古生Keep住有打嚟慰問，問『有乜可以幫到手？』佢好好，好有心，仲介紹佢個主診醫生畀我哋，叫我唔使擔心（診金），睇咗先。其實關心同問候幫到我減輕唔少壓力。除此之外，馬浚偉承諾，無論開電影、舞台劇都預埋我。」



