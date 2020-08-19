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坐城城遊艇出海 方媛晒白滑玉背

2020-08-19 列印
■方媛坐遊艇出海，懶理天王嫂訓練營風波。
■方媛與郭富城經常放閃。
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　　郭富城老婆方媛（Moka）早前捲入「天王嫂訓練營」風波，雖然Moka事後否認傳言，但網民發現她偷偷刪走15年與城城拖手認愛的帖文，惹來無限聯想。一直活躍於各大社交平台的Moka，前日進行直播時，更風騷乘坐老公的豪華遊艇出海，只見紮上馬尾的她，穿上白色吊帶裙，大晒白滑身形，留言時還Tag了「帶你去看海」，相信「你」是指城城。不過，最好笑是一眾網友繼續留言，希望Moka能做中介人介紹他們加入「天王嫂訓練營」，更有人留言說想當「古天樂老婆」或「彭于晏老婆」，認真搞笑！

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