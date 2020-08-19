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邱士縉獲「有米」粉絲租燈箱賀壽

2020-08-19 列印
■Stanley好享受台灣便當，食到見底。
■粉絲為Stanley在尖沙咀租下巴士站燈箱賀壽，認真有米。
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　　MIRROR成員邱士縉（Stanley）與姜濤早前到台灣拍劇，但並非拍同一劇集，Stanley前晚在社交網站上載造型照，只見他為了在新劇《塵沙惑》中演敬堯一角，剪了一個齊蔭頭，更留言大讚台灣便當好吃，更吃到見底，相當「惜食」！《地產仔》拍檔Yanny@Super Girls及隊友Anson Kong均留言指他似柯震東，觀乎造型照真的有八成似，認真有趣！

　　此外，將於明天踏入「29+1」的Stanley，獲粉絲揼本在尖沙咀租下巴士站燈箱賀壽，「鏡粉」果然財力雄厚！

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