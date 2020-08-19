此外，將於明天踏入「29+1」的Stanley，獲粉絲揼本在尖沙咀租下巴士站燈箱賀壽，「鏡粉」果然財力雄厚！
邱士縉獲「有米」粉絲租燈箱賀壽
此外，將於明天踏入「29+1」的Stanley，獲粉絲揼本在尖沙咀租下巴士站燈箱賀壽，「鏡粉」果然財力雄厚！
首輪各獲逾億 兩大超市再申「保就業」 須派優惠回饋市民
政府第二期「保就業」計劃昨天出爐，鑑於超市受疫情影響不大，但百佳和惠康兩大超市仍在第一期計劃中各申領逾億工資補貼，故政府決定在二期計劃中加入額外條款，要求兩家超市提供購物現金券或更多折扣優惠，回饋市民...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
孟晚舟引渡案再開庭 辯方申公開更多證據
中美關係緊張，美國商務部不但進一步升級對華為禁令，而華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案亦於當地時間周一上午再開庭。據報，孟晚舟一方要求法庭公佈三十七份關鍵文件以對抗引渡，稱很多文件經編輯校訂難以反映實情，更指因加國騎警及邊境服務局（CBSA）在拘捕過程中有過失，控方不應向公眾隱藏加國執法者的計劃。 據加拿大廣播公司（CBC）報道，為期約一周的本輪聆訊，將圍繞此案眾多文件中的司法權利及是否被侵犯而展開。開庭首日向公眾開放，而接下來的聆訊預計閉門進行。按規定孟晚舟須參與聆訊，孟晚舟當天沒有出庭，而是在家通過電話參與了聽證過程。 昨日中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對美商務...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普搭「空軍一號」 險與無人機相撞
美國總統專機「空軍一號」周日在華盛頓附近的馬里蘭州安德魯斯空軍基地降落時，險些與一架飛近的無人機相撞。據報當時總統特朗普和他的隨行人員當時都在機上，沒有危險。美國空軍表示，已得悉事件並展開調查。當局暫未披露那架無人機的來歷，以及當時由誰控制。有網民指，事件嚴重，必須找出是何人操縱無人機， 並將之繩之於法。 消息人士透露，事發於美國東岸時間周日下午五時五十四分左右，「空軍一號」當時已啟動降落程序，突然有一架黃、黑色、外型呈十字類似無人機的飛行物體在專機的右邊出現。當時，專機上有數人望出窗外，可以清楚見到那架無人機。 據悉， 「空軍一號」當時在那架神秘無人機的上方飛過，最終於傍...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擁開揚內園景 浪澄灣素白長廳自然樸實
浪澄灣為大角咀臨海屋苑，毗鄰港鐵奧運站，擁佔地約15萬方呎的住客會所，設施包括游泳池及戶外迷你高爾夫球場等。是次介紹當中的3房1套單位，實用面積790方呎，裝潢雅致兼具空間感，享有開揚內園景致。 ...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擬集資775億 料於網上路演 傳螞蟻月內申港上市
有傳阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團最快今個月內遞上市申請，在港集資100億美元（約775億港元），意味螞蟻中港上市進入倒數階段。在新冠肺炎疫情下，擬上市公司的路演，均以視像會議形式進行，螞蟻亦不例外...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
拜仁機動戰士 捋殲偽德軍
里昂過去兩圈歐聯以德國球隊的高效機動踢法爆冷過關，今晚四強在葡萄牙里斯本挑戰拜仁慕尼黑。然而，拜仁陣中四名真正德軍湯馬士梅拿、基拿比、哥列斯卡和謝路美保定應付同門可謂駕輕就熟，勢三方擊潰偽日耳曼軍團躋身周日決賽，讓球主客和讓兩球客勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super周四凌晨3:00直播） 法國教練魯迪加西亞指揮的里昂踢法機動，身體衝擊力強，推進速率高，跟德國傳統足球相近，過去兩圈歐聯爆冷淘汰祖雲達斯和曼城。不過，拜仁教練費歷克胸有成竹道：「里昂不易應付，不過我們保持百分百專注，還是可以擊敗他們。」 這名五十五歲教頭信心十足，全因陣中四名德軍有...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Apple Pay埋單買餸 網購新鮮食材安心自煮
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
直擊生活富貴 一身名牌遊街 黃心穎16個月零收入暗撻泥鯭
去年四月，因「安心偷食」事件而令事業陷入谷底的黃心穎停工16個月，至今仍復出無期。據最新一期的《東周刊》報道，零工作、零收入的心穎卻財來自有方，月花五萬元供樓租樓之餘，出入以Uber代步，而且一現身就...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——懶理檢測 成爆疫計時彈
葵涌貨櫃碼頭員工疑擠在狹窄小空間休息，爆發新冠肺炎疫情，累計六十六人染疫，疫情仍在發展，未有斷尾的跡象。但碼頭員工對政府推出的大篩查計劃，反應並不積極，情況極不理想。當局必須與各間港務公司加強聯絡，要求屬下員工盡快交回樣本，以防員工回家把病毒帶入社區。 葵涌貨櫃碼頭染疫人數，僅次於較早前的蘭桂坊酒吧群組，反映碼頭疫情嚴重。衞生防護中心向各港務公司派出八千個檢測瓶，但近日僅收回二千六百個樣本，大部份員工仍未回應，令人擔心他們在社區活動，或有播毒風險。令人憂慮的是，當局發現在葵涌碼頭染疫的員工，部份並無病徵；換言之，他們或以為自己並無不適而不參與檢測，但實際上他們有可能是隱性病...
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——希斯派馬試閘打響頭炮
沙田馬場昨晨舉行兩組泥地試閘，焦點所在當然是今季回港開倉的希斯首次派馬出試，結果其兩匹參試馬都跑得好名次，「世紀舞王」由楊明綸策騎勝出，「金融才雋」則在薛恩胯下得季軍。兩駒出試後，希斯均有在停機坪接馬，然後跟鞍上人密斟，動態相當積極。當年希斯在港開倉，首匹派戰馬「讚揚」即順利贏馬開齋，今季崔護重來，近期旗下馬匹操練積極，且看能否歷史重演，開鑼後立即取得成績。 馬場浮世繪
2020-08-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6