直擊生活富貴 一身名牌遊街 黃心穎16個月零收入暗撻泥鯭

去年四月，因「安心偷食」事件而令事業陷入谷底的黃心穎停工16個月，至今仍復出無期。據最新一期的《東周刊》報道，零工作、零收入的心穎卻財來自有方，月花五萬元供樓租樓之餘，出入以Uber代步，而且一現身就周身名牌，相當富貴。



現年31歲的黃心穎因「安心偷食」事件受盡千夫所指兼形象插水，一度避走美國，事後高調返港似想復出但最終無聲無氣。心穎雖然至今停工已超過一年，而且復出無期；不過在零收入、零工作的情況下卻依然富貴。據最新一期的《東周刊》直擊報道，因為形象直插谷底的她一直復出無望，但同樣富貴一身名牌。



泥鯭甘願做「阿四」



日前下午二時許，心穎與女友人結伴離開油塘寓所，坐Uber到觀塘取速遞，當日所見心穎全身名牌，身上名牌T恤售價逾4,000元，科孭袋是潮牌別注限量版，約值6,000元，認真富貴。另一日，心穎就戴上逾3,000元的Cap帽，孭上一個約值13,000元的名牌包包到附近郵局寄信，之後就到便利店買零食。連日出動都一身名牌，加上月花近五萬元租樓供樓，就知她財來自有方。



舊愛馬國明覓得真愛湯洛雯，早前兩人公開認愛還不時放閃，黃心穎似乎亦不愁寂寞，年初被拍到與RubberBand鼓手泥鯭結伴行寵物店，男方更甘願做阿四幫手搬戰利品，不過一直只被她稱呼為好朋友，但就有大廈住客爆料指不時見他到訪女方香閨，看來不似口中的「朋友」那麼簡單；雖然泥鯭出身自小康之家，但其實亦有些身家，手頭上便擁有居屋王之稱的富榮花園600呎單位，估計至少有過千萬揸手。加上他亦涉足音樂創作、電影及廣告等，亦有參演劇集，收入相當不俗。