金剛撻着40歲童顏索新歡

現年39歲的台灣藝人金剛，月前被身材惹火的同鄉女友梁云菲（Nana）無預警狠撇，回復單身的他豈料卻「因禍得福」，昨日被爆失戀約一個月就撻着新戀情，他的新歡就是現年40歲的寶島藝人小嫻（黃瑜嫻）！小嫻是衝浪教練，社交網的靚相充滿活力及陽光氣息，樣貌看來比實際年齡年輕得多！不少網民羨慕金剛「好命」，舊愛身材火辣熱情奔放，新歡亦擁有靚身材兼駐顏有方！



小嫻和金剛其實相識多年，同樣喜歡戶外運動，5月在墾丁衝浪擦出愛火。小嫻與前夫結束五年婚姻後已單身三年，她和金剛昨日齊承認戀情，金剛坦言暫未打算閃婚，梁云菲昨日亦向兩人送上祝福。圖：網上及資料圖片