  • 2020年8月19日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 海高斯風球新冠肺炎行蹤超市

日報新聞 > 娛樂

宋仲基撐新戲認貪錢

2020-08-19 列印
■宋仲基離婚後首度現身公開活動。
■宋仲基、金泰璃等齊宣傳新片。
Previous Next

　　韓國男神宋仲基與宋慧喬離婚後忙於工作，以太空為背景的主演新片《勝利號》，昨日舉行宣傳記招，該片因疫情由上月延期至下月23日在韓國上映，宋仲基與同片拍檔金泰璃、陳善圭及劉海鎮等現身造勢，這次亦是宋仲基離婚一年後，首次現身公開活動，他與導演趙成熙是繼《狼少年之戀》後相隔10年再合作，宋仲基表示趙成熙用了10年籌備這套電影。

　　宋仲基指該片以太空為題材，感到十分新鮮，故接拍該片，他又透露片中的角色很貪錢，能賺錢的事都會做！金泰璃則扮演太空船船長，自覺很有型，很期待演出該角色！圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd