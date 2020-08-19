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慶生吸大麻 62歲娜姐教壞細路

2020-08-19 列印
■娜姐攬實男友晒恩愛。
■娜姐捧着的碟上載着大麻。
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　　樂壇天后麥當娜日前飛到加勒比海島國牙買加，大肆慶祝62歲生日，她的25歲舞蹈員男友Ahlamalik Williams、女兒Lourdes、4名養子女等10多人拉大隊到當地狂歡。娜姐前日公開叼着大麻煙，手捧碟上載有大麻的相片，認真教壞細路，她留言道︰「歡迎來到牙買加」她在昨日則分享泳池派對情況，她與男友跳舞片段，男友更為她遞上大麻煙！圖：網上圖片
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