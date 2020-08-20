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畢佬被爆有專用電話約女開房

2020-08-20 列印
■畢佬與安祖蓮娜離婚後，甚少新戀情。
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　　畢彼特和安祖蓮娜祖莉於2016年離婚後一直無新戀情，雖然不時傳與前妻珍妮花安妮絲頓復合，近日美國小報《國家詢問報》卻爆出畢彼特擁有三部手提電話，其中一部專用來約女開房，熱愛「多人運動」猶如「小豬」羅志祥的翻版！

　　消息人士指畢佬的三部電話，分別用來洽談工作、聯絡親友及拿來聯絡看得上眼的女性，小報更聲稱畢佬性癮起，就從電話簿中找對象解決生理需要；而畢佬發言人否認他有秘密電話約女子開房。

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