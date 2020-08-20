松岡茉優聞三浦死訊一度崩潰

電影《小偷家族》女星松岡茉優與三浦春馬合作新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，但上月18日三浦卻在家中自殺身亡，而當日三浦原本要拍攝《錢》劇，但期間卻傳出他身亡的消息，知情人士透露松岡茉優一度精神崩潰，要經理人攙扶到休息室，她就像個空殼般坐在椅子上，又失去食慾，甚至把自己關在房裏，經理人聯絡她的母親到家中照料。



三浦只拍攝了三集就離世，在松岡的堅持和觀眾的要求下，電視台決定改劇本，並補拍主要畫面，改為四集，並於下月15日播出三浦的遺作。



