  • 2020年8月20日 星期四
  • 27º
  • 91%
熱門： 海高斯塔門露營倫常命案新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

溫碧霞狂買手信冧囝囝　老公冇份

2020-08-20 列印
■溫碧霞在上海開工之餘，都獎勵自己到主題樂園玩。
Previous Next

　　溫碧霞目前身在上海，完成14日隔離後，一口氣出席了兩個活動，前日馬上獎勵自己，到上海迪士尼樂園玩了一天，笑言童心未泯，好鍾意到主題樂園影相及玩機動遊戲。買了T恤、文具及玩具給囝囝Xavier做手信，不過老公Kenny就冇份，她說：「今次冇佢份，好多紀念品好靚好啱Xavier，唔記得買畀Kenny！」

　　香港昨日凌晨掛9號風球，溫碧霞驚訝說：「好誇張呀9號風球，大家要小心安全保重呀，不過上海天氣好好，陽光普照。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd