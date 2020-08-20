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Sammi48歲生日 食蛋糕懶理卡路里

2020-08-20 列印
■Sammi牛一與寵物同樂。
■安仔已獲Sammi原諒偷食。資料圖片
■Sammi獲贈多個蛋糕。
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　　鄭秀文（Sammi）昨日在颱風海高斯吹襲下迎接48歲生辰，日前有報道指Sammi的老公許志安的紋身可能是與上年的偷食對象黃心穎有關，但Sammi的心情看來未受影響，她在社交網貼與愛犬及愛貓的合照，相中燦爛笑容的她寫道「今天沒有打算甚麼慶祝。就這樣，踏入人生第四十八個年頭……」並感謝蔡卓妍、梁漢文和薛凱琪等好友的祝福。

　　Sammi其後貼出多個靚蛋糕的照片，坦言「滿滿好朋友們的愛，吃下高高的卡路里。一年一次……友誼萬歲」，但至截稿前，在Sammi的社交網內未見安仔的身影。
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