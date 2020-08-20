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51歲王菲出山賣內衣

2020-08-20 列印
■王菲以便服亮相。
■王菲為該品牌全球代言人。
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        現年51歲的天后王菲鮮有為產品代言，她「出山」為內地的內衣品牌拍攝的代言宣傳照片昨日曝光，成為不少網民談論的話題。有別於「例牌」僅見內衣的廣告照，王菲這輯宣傳照是以便服亮相，服裝色調較深，但仍能隱約透現上身的內衣。照片內亦寫明王菲是該品牌的全球代言人，並有她的簽名。從該品牌的網店可見，內衣價格每件由百多元至數百元不等，算是「平民價」了。

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