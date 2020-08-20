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劉倩婷曹敏莉拉大隊 慧妍雅集拍片撐防疫

2020-08-20 列印
劉倩婷
曹敏莉
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　　由歷界香港小姐得獎及參選佳麗組成的註冊慈善機構 「慧妍雅集」致力慈善公益活動，新冠肺炎疫情仍未受控，慧妍信託委員會主席曹敏莉、副主席向海嵐、會長翁嘉穗、前會長劉倩婷、莫可欣、趙雅芝等特意拍攝短片，推廣衞生防疫訊息！各人分別在片中隔空傳遞搓手消毒液、畫出心形圖案，提醒市民謹記時常清潔雙手，提高防疫意識！希望疫情早日受控，讓市民恢復正常生活！
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