基仔牛一欣聞兒子嗌爸爸

古巨基前日踏入48歲，今年4月初為人父的他，獲牙牙學語的兒子Kuson陪他慶生兼嗌爸爸！基仔分享段片並留言道：「多謝你給我的生日禮物，讓我笑不攏嘴也滲出眼水的一句：爸爸……我又大一歲了。其中一個願望是我要一直身體健康。我要每天抱你吻你。」基仔亦說：「我會教你做個善良的人……我會很樂意陪你做任何事，任何時候只要你需要我。」並重申「我一定要身體健康」，陪伴愛子成長！