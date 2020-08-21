為宣傳新歌險中招 ﻿Jer@MIRROR﻿﻿拍MV撞傷頭見紅﻿

MIRROR成員柳應廷（Jer）早前因與確診新冠肺炎的ViuTV工作人員開會，搞到差點中招，好彩最後病毒檢測呈陰性。其實Jer最近頻頻返公司開工，因忙於宣傳第二首個人單曲《 迴光物語》，為了拍該歌MV除了出動到花姐和隊友Anson Lo幫手，他仲搞到差點遺失心愛戒指，甚至令頭頂撞傷見紅，但效果好辛苦都值得。Jer亦承認出單曲是很好鍛煉，最重要學習到獨自承擔壓力。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon



化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup centre 服裝：YOOX



今年打算推出3首單曲的Jer，繼上次以水做主題的《水刑物語》，今次就用光去延續這個故事，「因為第一首歌都係有光嘅出現，呢個光係將我由水底拉返上水面，第二首歌係想講你上咗水面之後，呢個光唔見咗，你點樣喺黑暗環境行落去。第一首歌最尾都講到『茫茫宇宙某顆星斗』，咁不如第二首歌就講我跌落咗銀河系某個故事，又可以承上接下一個續集，觀眾聽起上嚟都可以聽埋第一首歌，好似當電視劇咁睇有故事性。」



為了營造這種與世隔絕感覺，Jer特別前往鄰近邊境的蓮麻坑礦洞為MV取景，他好感動平日不做運動的花姐先陪他行足兩個鐘山路去睇景，之後隊友Anson Lo更親身陪他去拍攝。除在酷熱天氣警告下拍攝，令工作人員中暑外，Jer更差點連心愛的戒指都遺失，「最尾一幕係要掉燈代表打破自己框框，呢幕我唔小心掉咗隻戒指出去，係我自己好鍾意同好貴，搞到啲工作人員幫我喺個石灘度搵咗15分鐘，好彩搵得番。」最後Jer更搞到見紅，「我喺第二個拍攝點行返出嚟差啲暈低，因為嗰度有個洞要經過，但洞口太低我撞到個頭好痛，返到屋企洗頭發覺原來擦損咗仲流血。」



向來比較怕羞的Jer，認為推出單曲是很好鍛煉，特別在抗壓方面，「一個人唔會有其他兄弟幫你分擔咁多批評，衰就自己承受晒，就係Jer你做得差，所以要做得更加好。」對自己唱歌要求高的Jer，更自爆演音樂劇《如果只得一分鐘》時失準，搞到在後台對着花姐喊，「當下我係唔開心，但係我要盡快調整自己心態，夜晚嗰場做得更加好。live表演就會有好多唔完美，你要接受嗰啲唔完美。」



