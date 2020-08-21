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女神捲入《謀殺案》 ﻿姬嘉鐸愛瑪麥基﻿﻿鬥索﻿

2020-08-21 列印
■姬嘉鐸晒身材鏡頭甚搶眼。
■姬嘉鐸和愛瑪在片中爭風呷醋。
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　　偵探小說大師阿嘉莎姬絲蒂經典名著《尼羅河謀殺案》被搬上大銀幕，該預告片亦告曝光，兩大性感女神鬥索鬥演技！

　　「神奇女俠」姬嘉鐸、Netlfix青春喜劇《性愛自修室》中的反叛索女愛瑪麥基及《Marvel隊長》女星安納貝寧及合演的《尼羅河謀殺案》，預告片已告曝光。

　　該片故事背景是尼羅河上的豪華郵輪上，一對度蜜月新婚夫婦與前度情人展開爭風呷醋、複雜情慾關係，更引爆連環神秘命案！製作團隊遠赴埃及拍攝，姬嘉鐸和愛瑪麥基在戲中爭風呷醋，卻演變成危機四伏的三角關係，鬥靚鬥性感之餘，更要演繹連場勾心鬥角、鬥智鬥力戲碼。預告片亦感受到劇情峰迴路轉，步步驚心的氣氛！

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