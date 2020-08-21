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《侏羅紀3》又爆疫　基斯免赴馬耳他

2020-08-21 列印
《侏羅紀3》又爆疫　基斯免赴馬耳他
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　　「星爵」基斯柏特主演的新片《侏羅紀世界︰統治霸權》（侏羅紀3）上月在英國片場復工，甫開工即有人員確診新冠肺炎，另一攝製隊兩周前在馬耳他拍攝期間，再有4名人員確診！電影公司指導演因疫情需縮減在馬耳他的拍攝規模，取消上周再為人父的基斯前往當地開工的計劃。另外，羅拔柏迪臣主演的新一輯《蝙蝠俠》被指將於下月在英國復拍；奇洛李維斯擔演的《22世紀殺人網絡4》亦已在柏林復工。

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