讀書時期扮「直」最痛苦 ﻿小肥出櫃﻿﻿自爆曾想到葡國結婚﻿

44歲小肥（徐智勇）日前於陳志雲主持的網台節目《Stephen．傾》中出櫃，談到秘密埋藏心底多年，直到2017年製作專輯《睡前服》時，向監製康家俊承諾會公開性取向，但前提要等外界問到先講，他解釋：「我又唔係邊個，自己出嚟講會俾人覺得抽水。」小肥稱曾考慮與拍拖10年的同性密友結婚，最終未能修成正果，現役男友是台灣人，拍拖近1年！



撰文：黎寶倫 攝影：李維隆 髮型：Bowie Lo ＆Terry @Admix hairstyling



場地：The Grill Room 鳴謝:Barry@巧鬆啲



早於2014年，小肥因於微博關注多位大隻男而遭網民質疑性取向，當時他激動否認：「我唔係基，但唔歧視同性戀。」不過事隔6年，在上周播出的網台節目《Stephen．傾》中，小肥終於承認同志身份！對於過去一直難以啟齒，他坦言最擔心不知怎去面對一班「直Friend」，至於如何向家人交代，小肥笑謂：「屋企人都知知哋，上一個ex同屋企人都好熟，大家都好鍾意見到佢，好開心。（有探口風？）冇，反而有時啲疏堂親戚問我幾時結婚，我以為好多人都知我性取向，但竟然有人問，哈哈！」



回想過去，由恐懼、討厭自己到28歲確定「某啲嘢」，小肥直言中學、大學時期在朋輩間扮「直」最痛苦，後來透過台灣網站認識同路人，有了傾訴對象才豁然開朗，當時仲識到首任同性密友。小肥自爆去年10月已覓得新歡，對方是由朋友介紹的台灣人，問到對婚姻有否憧憬？小肥說：「上一個已經有諗過，因為我揸葡國護照，嗰時隨口話去葡國結婚，佢又可以入籍，但佢Say no！（藝人身份致分手？）第一任就係，啱啱入行乜都驚，交通工具都唔敢搭，令佢覺得拍拖都唔出得街；同上一個分開就可能係昇華到太親人嘅關係，亦都可能有好多因素，但我哋仍然好Friend。」問到會否視現任為結婚對象？他表示也可以，但需要再相處吓先，又希望疫情快過可跟另一半見面。



