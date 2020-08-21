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Baby嘴角上彎喊戲似含笑意

2020-08-21 列印
■Baby在新劇的哭戲劇照，惹來網民熱議。
■有網民因Baby的演出，想起陳偉霆在《活色生香》的哭戲。
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　　Angelababy（楊穎）在內地劇《摩天大樓》有不少落淚喊戲，有網民看到劇照後，紛指Baby嘴角明顯上彎的「微笑嘴」怎樣看也含笑意，看來像「笑着哭」，令人難以投入劇情「看得非常尷尬」，亦有網民指她的演技有進步；有網民就憶起Baby的舊愛陳偉霆，想不到兩人先後因演出哭戲惹來網民熱議。而Baby的老公黃曉明近日在內地節目《818晚會》擔任表演嘉賓，慘被網民取笑舞姿生硬，唱歌「咪嘴」亦「甩嘴」！圖：網上圖片

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