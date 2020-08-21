  • 2020年8月21日 星期五
  • 28º
  • 87%
熱門： 九巴貓b新冠肺炎BNO黎智英

日報新聞 > 娛樂

城城《麥路人》9月上畫

2020-08-21 列印
■城城和千嬅領銜主演《麥路人》。
■《大雄之新恐龍》將在下月上映優先場。
■城城上年底憑《麥路人》在英國捧獎。
Previous Next

　　郭富城和楊千嬅主演的電影《麥路人》原定今年初上映，但因新冠肺炎疫情延期，近日確診數字回落，電影公司似對戲院重開添信心，昨日宣佈《麥路人》於9月中上映。城城非常期待該片上映，希望其他港片能陸續上映，「希望有更多觀眾能看到出色而有心的港產片，並且全力入戲院去支持。」

　　《多啦A夢》50周年記念作品、《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》則會在10月1日上畫，並將在下月上映優先場；黃又南主演新戲《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》及台灣電影《逃出立法院》亦決定在9月上映。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd