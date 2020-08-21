自封萬人迷 唔使玩爭仔 馮盈盈轉口味 想嗒圈中成熟男

馮盈盈最近在劇集《反黑路人甲》首次做女一，飾演督察「Madam Koo」愛上卧底下屬王浩信演的「張細倫」，仲要同6個女仔齊齊爭仔。私底下，盈盈自從去年底跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin） 分手後，傳過撻着鄭衍峰，但她否認戀情。講到同人爭仔，盈盈直言冇「Madam Koo」呢個煩惱，更自封係萬人迷，勁多追求者唔愁冇仔溝。不過，她強調現階段唔心急拍拖，會了解清楚睇定啲先發展新戀情，仲話o依家搵對象反而轉口味想揀圈中人，貪對方會明白工作情況唔使不停解釋，但對方最重要思想夠成熟，畀到意見支持她在圈中發展。



撰文：杜淑霞 攝影：梁志明



髮型及化妝：Kayo Wang@Kayo Makeup



服飾：MARYLING、Swarovski、Malone Souliers 場地：The Stadium



今次在《反黑路人甲》盈盈首度擔正女主角，本身是周星馳迷愛睇喜劇的她，本來有今次機會覺得興奮又開心，但衰在經驗唔夠，畀自己超大壓力，她自爆拍喜劇竟然拍到爆喊，「大家開心睇喜劇嘅時候，其實我係喺鏡頭不停喊，返到屋企背人就流淚啦！喺現場對自己有更大期望又忍唔住喊，唔知係咪我對呢套喜劇太投入，係拍劇以嚟喊得最多嘅一次。」



感激王浩信張振朗



盈盈呢段迷惘期，好彩經過王浩信和張振朗幫助好快過度，「佢哋願意喺場口之間空檔時間，唔休息攞嚟同我去排戲練戲，佢哋陪我做到捉到個感覺，再配合先roll機，畀咁大空間我，佢哋冇任何唔耐煩，好願意幫我。」而張振朗私底下更message她打氣，「佢畀咗啲鼓勵說話我，『唔需要灰心同沮喪住，相信你會搵到你嘅方法嘅，拍戲最緊要開心，你先自己enjoy放鬆心情』，好多謝佢，令我明白令人開心前，自己唔可以咁唔開心，要放返開心情。」



講到劇中要同6個女仔齊齊爭仔，盈盈話現實中會選擇放手，「原因同角色係唔同，對方都係萬人迷，好多女仔鍾意佢要爭佢嘅話，算啦我放手，因為我本身都係萬人迷，好多人都會鍾意我㗎嘛！咁樣就無謂執着啦，又辛苦自己，勉強得嚟都冇幸福啦！（o依家係咪好多人追？）我覺得應該都會嘅，但係我仲好專心工作嘅關係，就熄晒呢啲雷達，冇話特別留意邊個想追我、鍾意我。」



有對象會照公開



問到現階段的擇偶條件，盈盈覺得最重要相處舒服，「以前細個通常會有啲特定嘅擇偶條件，譬如我講過要幽默、搞笑、聽我話咁樣，特別我o依家大個啲，經歷多咗，人都成長成熟咗之後，覺得相處舒服先至係最緊要，其他啲條件都唔夠呢樣嘢重要嘅，但係就真係要啲時間，一開頭互相被吸引一定覺得做咩都好，但係真係需要時間考驗同見證，先發現即使時間耐咗，大家都相處到包容到，咁先至係值得去開始嘅對象。」



盈盈坦承覺得圈中人會更適合她，因為容易溝通，「坦白講從事番呢個行業會易啲明白大家遇到嘅難處，有咩需要，好多嘢我唔需要講一大輪先至解釋到，咁佢對個行業了解啲，有時我好迷惘，嚟緊唔知點行，佢都會畀到啲建設性嘅意見我，都幾幫到我喎！（即係要成熟啲？）成熟好緊要，但唔係純粹歲數，思想上先得，我希望個對象彌補到我一啲覺得缺憾嘅地方，例如佢會識得深思熟慮做好多嘢，因為我比較直率，憑直覺衝動做事，我畢業之後第一份工就係香港小姐，人生歷練唔夠，譬如好多職場上遇着問題唔識得應對，希望佢呢方面畀多啲做人處事嘅經驗我。」雖然上次公開戀情最終沒有好結果，但盈盈將來再拍拖仍會繼續公開，「以我一個比較坦承直率嘅性格，有好消息一定會同大家分享，都守唔住㗎啦，坦白講喺呢個世代玩地下情都唔會長久。」