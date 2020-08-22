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﻿江嘉敏郭嘉文開P 賀林凱恩牛一

2020-08-22 列印
■林凱恩（前）踏入28歲，郭嘉文、江嘉敏及鄺潔楹齊為她慶祝。
■壽星女林凱恩與三位「BB」玩得很開心。
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　　郭嘉文日前為好姊妹林凱恩舉行神秘生日派對，慶祝28歲生日，林凱恩其後在社交網分享當日的相片及短片，可見林凱恩於郭嘉文陪同下現身，鄺潔楹負責拍片，江嘉敏就躲在沙發後製造驚喜，鄺潔楹在短片中說：「喂！Hello！第一次見面。」

　　林凱恩其後於社交網貼文道：「我可能是全世界最幸福的人……請繼續讓我寵幸，我的女神們……最可愛的是叫一聲BB，這3K會一齊應我，都是我愛的BB~今次唔洗呷醋la~一齊分享我啦」！林凱恩其後再留言，「每個女孩也有她們吸引的地方，知性的郭嘉文；溫柔的鄺潔楹；率真的江嘉敏。在我眼中她們好，她們就好，就這樣」，並附上心形圖案！圖：網上圖片
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