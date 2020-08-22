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﻿白石麻衣網上舉行畢業騷

2020-08-22 列印
■麻衣的畢業騷將在10月舉行。
■麻衣獲隊友陪慶生。
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　　白石麻衣今年初宣佈將由日本女團乃木坂46畢業，但原定在5月舉行的畢業騷，因新冠肺炎疫情延期，適逢麻衣的YouTube頻道前日在她的28歲生日開播，她邀得隊友擔任嘉賓齊亮相直播，並與隊友齊慶祝生辰。麻衣更在直播中直言，由於疫情反覆，難以舉行聚眾實體演唱會，她與工作人員商量後，決定在今年10月舉行網上畢業演唱會！麻衣坦言，很希望離開乃木坂前，能面對面向粉絲表達謝意，並盼望粉絲都能見證她畢業。

圖：網上圖片
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