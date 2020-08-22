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﻿吳香倫患罕見皮肌炎病

2020-08-22 列印
■吳香倫上年曾入院檢查。
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　　無線資深藝員陳榮峻與吳香倫在《愛．回家之開心速遞》戲內戲外都是恩愛夫妻，他們兩年前「黃昏戀」開花結果，7月初結婚兩周年，兩人分別於社交網分享喜悅，吳香倫當時寫道：「祝願我哋與家人身體健康！平安、順利、幸福、愉快。」

　　吳香倫當年新婚後患肺炎險毀蜜月之旅，亦因肺炎持續一年檢驗和醫治。據悉，吳香倫最近患上罕見疾病皮肌炎，慶幸能及早發現和及時就醫，醫生透露致病的不算是最厲害的惡菌。陳榮峻亦承諾照顧愛妻一生一世，粉絲紛送上祝福，希望吳香倫早日康復！圖：資料圖片

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