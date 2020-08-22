吳香倫當年新婚後患肺炎險毀蜜月之旅，亦因肺炎持續一年檢驗和醫治。據悉，吳香倫最近患上罕見疾病皮肌炎，慶幸能及早發現和及時就醫，醫生透露致病的不算是最厲害的惡菌。陳榮峻亦承諾照顧愛妻一生一世，粉絲紛送上祝福，希望吳香倫早日康復！圖：資料圖片
吳香倫患罕見皮肌炎病
吳香倫當年新婚後患肺炎險毀蜜月之旅，亦因肺炎持續一年檢驗和醫治。據悉，吳香倫最近患上罕見疾病皮肌炎，慶幸能及早發現和及時就醫，醫生透露致病的不算是最厲害的惡菌。陳榮峻亦承諾照顧愛妻一生一世，粉絲紛送上祝福，希望吳香倫早日康復！圖：資料圖片
警「放蛇」大行動 拘38男女 走私高鐘 賣淫集團避檢疫偷渡湧港
新冠肺炎疫情持續下，警方再發現有犯罪集團經水路偷運年輕內地妓女人蛇來港，安排她們到油尖區的四及五星級酒店進行性交易，又在網上大賣廣告招攬高消費嫖客，警方昨天成功「放蛇」拘捕三十八名集團骨幹成員及內地妓...
2020-08-22
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解放軍東海軍演 民用船變兩棲部隊
近日東海和南海的軍事動作多多。 中國解放軍東部戰區近日繼續在東海的演習，包括陸航部隊利用民用半潛船在大海上實施補給，還有驅逐艦的艦艇編隊展開實戰訓練等。 美媒發佈一段美國國防部片段，見一架美軍P-8A...
2020-08-22
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拜登：當選會結束黑暗日子 特朗普反擊：他是你們的噩夢
美國總統大選競爭步入正式提名階段。民主黨總統候選人拜登周四在全國黨代表大會最後一晚會議上正式接受提名，發言時繼續指責特朗普，呼籲國民團防其連任。總統特朗普及後至「踩場」反擊，指拜登上台將會是「你們最惡...
2020-08-22
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惠州瀧珀快將推售
由和記地產集團發展的大灣區惠州市新盤瀧珀，位於澳頭鎮的濱海區，由樓盤往深圳羅湖、福田區車程約1個多小時。項目提供疊加別墅及高層住宅，提供一至四房設計，建築面積由約550至1830方呎不等。 和記地產集...
2020-08-22
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友邦勁彈領漲 恒指回升322點
重磅藍籌股友邦（1299）公佈業績後獲得大行正面評價，刺激股價顯著反彈領漲大市，恒指重上二萬五大關，同時返回10天線（25072）、20天線（24913）和50天線（24992）上方，收報25113點...
2020-08-22
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法甲搶閘開鑼 里爾了恩仂
歐聯尚未結束，新一季法甲今晚搶閘開鑼，由里爾主場鬥雷恩。主隊一代金童連拿度辛捷士效力拜仁慕尼黑時鬱鬱不得志，去季初戰法甲重獲新生，今仗有力領軍擊退「歐聯仇家」雷恩走出曾確診新冠肺炎的陰霾，主勝去馬。 （Now639、有線602、615、655、665 無線myTV Super302台周六凌晨1:00直播） 連拿度辛捷士是一六歐洲金童獎得主，同年夏天轉投拜仁表現未及預期，去夏改投里爾重新開始，於法甲貢獻三入球一助攻，更喜言重拾足球樂趣。此子七月底患上新冠肺炎，幸而一周後化驗已呈陰性反應，並對新一季充滿憧憬：「我身體回復了健康，很期待可以重新比賽。」 歐聯資格「不敵」雷恩 雷恩...
2020-08-22
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防患熱議 接種疫苗可靠性
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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一家四口留港開心慶祝 諸葛紫岐生日驚喜 老公變身麵包超人冧妻
諸葛紫岐（Marie）過往多在外地慶祝生日，惟今年因疫情關係，只好留港慶祝，她的老公薛嘉麟（Ernie）前日為她送上生日驚喜，連同兩個囝囝精心舉行童話式生日派對，老公更聯同大仔韜韜扮成她最愛的卡通人物...
2020-08-22
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好好過日子——《金庸館展覽圖錄》
香港文化博物館寄來一本《金庸館展覽圖錄》，二百多頁，厚厚一本。 圖錄中都是「金庸館」的收藏品和外借的展覽品，包括查先生久遠的文章和手稿，還有他翻譯的書、寫過的影評、填過的歌詞、導演的電影。有他第一篇發表在報紙上的武俠小說，也有《明報》的創刊號，他為《明報》定下的編輯方針、辦報策略，還有金庸小說的最早版本和最早版本的改編電影。還有他寫的自傳體散文，看過並寫了大量眉批的書，諸如此類，資料翔實豐富。 「金庸館」開幕以來，我去過三次，一次是開幕式，一次是跟陶傑去做講座，一次是幫深圳衞視拍讀書節目。三次都時間匆忙，館內展品不及細看。現在收到這本展品圖錄，坐在家中細細看一遍，倒像是去「...
2020-08-22
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馬場浮世繪——Happy Wednesday轉場網上
近日新冠疫情稍為緩和，確診數字有下降趨勢，但馬會現階段仍未敢鬆懈，故此在九月六日的新馬季開鑼戰，以及緊接着的多次賽事，已差不多肯定會閉門作賽，甚至連馬主和會員入場亦須服從嚴格限制。此外，以往逢周三晚谷戰在跑馬地舉行的Happy Wednesday派對，例必人山人海，惟馬會已於官方網站宣布，由九月九日的新馬季首次周三夜賽開始，派對會「移師」到網上舉行。屆時馬會將在指定的社交平台上，播放歌舞表演及開派對，並跟連線人士玩遊戲。據知，馬會正待疫情進一步緩和，以及政府的限聚令放寬，便會在適當時間，恢復在跑馬場馬場舉行Happy Wednesday派對。 馬場浮世繪
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