楊秀惠拍片證冇收錢推介平台

楊秀惠曾透露經營的美容生意額超過一億港幣，日前更拍片分享心得，強調只分享覺得好用的網店平台，由於不想得罪人，所以不會批評不好用的平台。秀惠在片中放置了一個平台的推廣連結，直言和該平台有合作協議，可以得到介紹費，不過她同時公開數據，笑指把連結放上網約一個月，共有800多人按入連結，但她賺到的錢是零，「我諗我自己本身的生意，一日的生意額，這條Link可能一年都未必賺到，如果靠它來搵錢，真係嘥氣。」



