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鄧麗欣勤做運動保持健康

2020-08-24 列印
■Stephy希望，大家能養成做運動的習慣。
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　　受疫情影響下，演藝圈工作大多停頓，愛打排球的鄧麗欣（Stephy）因球場設施封閉而沒法打波，男友王子又在台灣未能陪伴在旁，為了解悶和強身，Stephy繼早前穿上喱士睡衣練琴後，前晚她又上載了一條長約8秒的黑白做運動的片段上網，素顏的她呼籲大家在疫情下仍要勤做運動，在片中Stephy做了平板支撐、掌上壓及仰臥起坐等動作，並留言：「大家一起加油！沒甚麼比身體健康更重要。」

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