﻿群星愕然哀悼 華仔：很心痛 港片名導陳木勝 不敵鼻咽癌病逝

香港著名導演陳木勝自80年代電視圈及影圈黃金時代起，參與過眾多經典影視作品，昨早因鼻咽癌離世，享年58歲，太太及子女心情悲痛，曾與他合作過的圈中人紛表愕然及哀悼。



擅長拍攝警匪片的著名香港導演陳木勝，去年執導、謝霆鋒及甄子丹主演的英皇電影《怒火》成為他的最後作品，據悉，他在拍攝該片期間感到身體不適，檢查後證實患上鼻咽癌末期，去年底完成拍攝已無體力參與《怒火》後期工作，該片正待排期上映。陳木勝離世前數月已於威爾斯親王醫院留醫，之後在英皇集團主席楊受成安排下轉到養和醫院醫治，但最終不敵癌魔離世。



霆鋒永遠懷念恩師



謝霆鋒曾與陳木勝合作5部電影，他撰文悼念稱：「從《特警新人類》、《新警察故事》……到《怒火》，他是我的恩師，不管是演戲還是做人，都深深影響着我。永遠懷念你」；甄子丹早年已和陳木勝在亞視合作過《洪熙官》和《精武門》等劇，他在社交網發文哀悼「永別了朋友，一路走好」。



曾與陳木勝合作《五個小孩的校長》的楊千嬅表示：「很突然很難過……他是很好的導演，大愛無私，正義感和十分有愛心的好人……永遠懷念」；郭富城希望陳的家人節哀，他說：「很愕然，很難過……佢肯定係我的電影生涯之中，一位很重要的導演……佢亦係心靈導師、良友，人品好好！」並指陳木勝離世肯定是電影界一大損失！



古仔不捨：心情低落



陳木勝首部執導電影就是劉德華的代表作《天若有情》，華仔昨日表示，「很難接受，很心痛，但人生無常！」古天樂亦拍過《掃毒》等多部陳木勝名作，驚聞噩耗的他直言「心情低落」；同樣多次與陳合作的劉青雲亦坦言「好愕然」；亦曾演出《掃毒》的張家輝昨透露，最後一次與陳通電話，「他在醫院跟我說電視正播緊《掃毒》，當時的他已病重，還一起回味大家拍戲時的努力點滴！」蔡卓妍（阿Sa）亦感謝陳木勝「當年給予我的演出機會……一路好走」；馮德倫與陳木勝曾合作《特警新人類》系列，他直言感到震驚，而馮太舒淇亦貼文「一路好走」悼念陳導。



陳木勝在81年加入麗的電視，做過文員助理、場記和助理編導，翌年過檔無線當助導，參與製作的無線及亞視經典劇集有《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《雪山飛狐》、《中華英雄》、《勝者為王》及《精武門》等。陳木勝的擅長拍攝警匪動作題材電影，曾憑《衝鋒隊：怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》5度獲提名香港電影金像獎最佳導演，但均未能奪獎。