﻿Rose Ma捲流出艷照疑雲

網上紅人、有「電競女神」封號的Rose Ma（馬俊怡）曾推出性感寫真集，不時在社交網分享性感照明益宅男粉絲的她，亦招惹部份網民負評，屢在網上爆出是非。



昨日網上流傳疑似和Rose Ma有關的牀上艷照，更有人懷疑她曾在夜總會工作，惹來網民議論紛紛。有網民指在網上瘋傳的相片中的女子，與Rose Ma樣子不太相似，亦有網民號稱「小心求證」，比對相中女子面上的痣，與Rose Ma面上的痣位置是否接近，另有人卻指，這批相片早在一年前已在網上流傳。至本版截稿前，Rose Ma未有就有關相片和傳言置評。



圖：資料圖片