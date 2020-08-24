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﻿樂基兒開P宣佈踏入40歲

2020-08-24 列印
■樂基兒興奮地抱着40字樣汽球。
■樂基兒盡情享受日光浴。
■樂基兒抱住兒子開心慶生。
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　　前日踏入40歲的樂基兒，昨日在社交網分享與親友坐豪華遊艇出海慶祝的相片，兒子Hunter和老公Ian陪伴左右幸福滿瀉！她在船上更拿起40字樣的汽球大方宣佈已40歲，並留言道：「永遠不要讓年齡將你定義，你要更加愛自己！生命只有一次，每一刻都很重要！」
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