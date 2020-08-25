楊明現身：我會加油！

楊明在本月8日凌晨駕車沿半山馬己仙峽道落斜時發生意外，座駕剷上石壆，事後他被指滿身酒氣，而且更因拒絕提供血液樣本進行酒精呼氣測試被捕，其後獲准保釋候查。楊明出事後接受無線《東張西望》訪問以圖「洗白」，但訪問中避談自己是否醉駕，只稱撞車一刻斷片，所以做不到酒精測試。



潛水半個月楊明在前日終蒲頭，在社交網站上載疑似行山的照片，留言：「前路雖難行，但至少也是一條路！可以選擇停下來，但我選擇努力地慢慢走過去！我會加油！多謝大家！」



