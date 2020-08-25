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佐佐木希提老公出軌感觸落淚

2020-08-25 列印
■佐佐木希穿上性感小睡衣為雜誌拍照。
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　　日本女星佐佐木希的諧星丈夫渡部建，今年爆出背妻搭上多名女子，更在殘廁幽會，事件令渡部全面停工，但佐佐木堅持不離婚。前日她現身慈善節目《24小時愛心救地球》在「笑點」的環節中搞笑，罕有扮鬼臉。

  佐佐木近日為雜誌拍攝封面，更接受了長達四小時的訪問，她在訪問中表示今次老公出軌事件令她發覺自己被很多人愛着，得到很多人的幫助與愛護，希望日後要多點幫助別人，佐佐木更一度感觸落淚。

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