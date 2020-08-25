陳木勝家屬擬低調辦理喪事

導演陳木勝前日因鼻咽癌離世，終年58歲。陳木勝曾執導多部英皇電影，包括《新警察故事》、《寶貝計劃》及《保持通話》等。去年拍攝的《怒火》更成為他的遺作，英皇電影發聲明大讚陳木勝以一貫全力以赴的堅毅精神完成拍攝，後期已接近竣工，正排期上畫，在未來上映的日子，會繼續將電影做好，絕不辜負他的心血。



陳木勝生前在圈中人緣頗佳，據知不少電影同業希望協助辦理他的身後事，不過其家人想低調處理，故已婉拒。昨日繼續有與他合作過的藝人在網上留言悼念，郭富城的經理人小美亦撰文感謝陳木勝執導的《三岔口》，令城城可以奪得金馬影帝。







