﻿港姐再Out兩佳麗 10強誕生 紋身廖慧儀 大勇陳楨怡殺入決賽

《2020香港小姐競選》昨日安排12位候選佳麗在電視城以泳裝亮相，即場淘汰羅雪妍與源菲然，成功晉級十強的佳麗，包括獲大會安排遮掩左腹紋身的廖慧儀，以及同樣身材出眾、狀態大勇的陳楨怡等，將於本月30日晚進行決賽！



坐擁34.5吋上圍的陳楨怡昨日狀態愈戰愈勇，她與廖慧儀及謝嘉怡均屬身材最搶眼佳麗。談到身材獲不少佳麗羨慕，陳楨怡謙稱每位佳麗身材都好好、各有各靚，問到會否感到壓力？她說：「不會，平常心，每位佳麗都有特點，我也羨慕廖慧儀有腹肌。（自己有其他優勢？）我個性較活潑開朗！」



互笠高帽先禮後兵



問到愛在社交網晒泳照的「狂野空姐」廖慧儀，在泳裝環節會否特別有信心？她說：「都有自信，之前都着泳衣拍宣傳片，所以不太緊張。（對身材有信心嗎？）對比之下冇咁大信心，因為個個都靚，特別是陳楨怡好瘦，自己要再努力一下。」廖慧儀左腹的紋身昨以大撻遮瑕膏遮掩，問到是否大會要求遮紋身？她說：「是大會安排，包括服裝與鞋（擔心紋身影響賽果？）不擔心，紋身是很私人的事，相信大家睇的是外在美與內在美，亦沒要求不可有紋身及疤。」



謝嘉怡則坦言感到緊張，每次上台都有壓力，問是否繼續勤練廣東話？她說：「都係，因要練舞，少了時間練廣東話，有少少吃力，我怕人哋聽不明白。（對身材有信心？）我OK，減了6公斤，靠運動減肥。」



郭柏妍：我比較勻稱



郭柏妍和麥詩晴上圍看來較遜色，麥坦言昨日頗緊張，一直勤做運動的她說：「佳麗們有不同體態美，自己是健康路線。（自覺上圍較輸蝕？）身形曲線各有不同，每人都有魅力。」郭柏妍稱到沙灘慣着「一件頭」，着三點式會緊張，問到會否自覺身形輸蝕？她說：「我比較勻稱，健康最重要，唔會話羨慕與否。」



羅雪妍與源菲然昨日被Out，羅說：「落選之後我會大吃一餐（覺得唔抵？）唔會，自己表現不錯，相對其他佳麗的進步幅度就不夠大。」源就滿意能打入十二強，她和羅亦想入行，相信落選是因為進步不夠明顯。