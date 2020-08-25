﻿傾盡積蓄捐肝救妻 艾威18年婚姻觸礁

現年61歲的艾威與圈外太太Lisa在2002年結婚，兩年後Lisa被診斷子宮有腫瘤，艾威花盡積蓄為太太醫病，還捐肝救妻，Lisa接受手術切除14磅子宮瘤，先後又做了3次大手術。艾威和Lisa沒有子女，3年前收養一隻伯恩山犬Sashimi視為兒子看待，但昨日傳出兩人已在今年5月分居；艾威賣出西貢愛巢後，攜愛犬過新生活。



艾威昨透過短訊透露，與Lisa已分居但未辦離婚手續，「婚姻猶如二人共舞，倘若未能步伐一致，必然出現踐踏或絆跌，終舞，是唯一解決辦法。」他坦言已糾纏一段日子，結束18年婚姻甚感可惜，他亦稱目前經濟情況還可以，不致雪上加霜。圖：資料圖片