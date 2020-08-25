﻿李孝利中文藝名棄用毛字

韓國性感女神李孝利日前於劉在石的節目《玩甚麼好呢？》中，參與女團「退款遠征隊」，劉在石扮演騎呢監製，前日播出的一集中，李孝利仍未決定自己在女團中用甚麽藝名，她說：「我們想進軍國際，不如改個中文名，叫『毛』好嗎？」內地網民紛指責，她是拿毛澤東的名字來開玩笑、涉辱華，亦令中韓網民掀起罵戰。



MBC台重播該節目時已刪去涉事片段，昨於官網表示李孝利有關言論令一些海外觀眾不快，為免誤會已刪走該片段，並只李孝利本意不是想牽涉到特定人物，亦不會使用該藝名。圖：網上圖片