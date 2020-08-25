﻿周冬雨被指戀上「富二代」

今年5月憑《少年的你》勇奪香港電影金像獎影后的28歲內地女星周冬雨，早前被指戀上私人英文教師，近日就被內地傳媒拍得她與密友、「富二代」唐培彥在上海結伴睇戲，其後到酒吧消遣兼同回酒店過夜，疑似戀情浮面！他們更被指如熱戀情侶，一頂帽兩份戴。「拍拖」相片昨於網上瘋傳，但他們均未有回應有關事件，有聲稱當日同行「同學」發文，似代他們否認戀情。