做烹飪節目吸納住家男Fans ﻿江美儀﻿﻿搵伴侶識下廚會加分﻿

因為新冠肺炎，好多市民都要留家煮飯仔，令到由江美儀及名廚三姐（蕭秀香）主持嘅烹飪節目《女人必學100道菜》創出佳績，最高收視達24.7點。最搞笑有朋友竟打兩人主意，力邀她們上門做私房菜！美儀耍手擰頭話客串性質可以，但用嚟賺錢就咪搞，不過稍後會一齊出書，希望呢個組合長做長有。採訪：方騫平 場地：三姐海鮮飯店



《女人必學100道菜》共25集會教觀眾煮100道菜，每集三姐教4道菜式，美儀負責一道撚手菜，因而節奏相當明快。不過，有網民卻批評，每道菜式只得5分鐘，遇上複雜食譜觀眾未必吸收得晒，甚至質疑食材未熟透就上枱，因為從鏡頭前所見嘅海南雞，雞肉呈粉紅色。對此，江美儀表示必須要澄清，否則對台前幕後唔公平：「隻雞真係熟㗎！千祈唔好咁講，對大家唔公平，現場有咁多人睇住，點會生都拎出嚟，可能燈光問題。」



提觀眾上網重溫節目



美儀再強調煮嘅「爸爸冬菇雞飯」係先走油鎖住肉汁，等啲雞半生熟再放入煲焗煮，如果熟晒先再落煲就會過火變老。不過美儀都坦言，「其實未必個個識煮餸，所以由我哋教大家點做。我哋做每一集都會食晒所有餸，甚至連隔籬廠嘅演員都過嚟食，唔係流㗎！如果觀眾覺得節奏過快，可以上網重溫。」至於三姐就話世事豈能盡如人意，兩人盡力做好就算。美儀在《殺手》中亦好搶戲，她表示大結局未計myTV SUPER，收視有成32點：「套劇拍落兩年，冇諗過堆埋一齊出街，我睇番結局篇都喊死！由妓女從良變主婦，o依家多咗好多Fans，更有唔少住家男同我交流煮食心得，將來有伴侶，識煮飯會加分，因為有時你整畀我食，我整畀你食都幾Sweet！」



