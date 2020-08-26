再任《中國好聲音》導師 謝霆鋒窩心說話撐學員

謝霆鋒再為全新一季內地節目《中國好聲音》擔任導師，日前播出首集，他與李宇春、李榮浩及李健組成的全新「好聲音導師團」，在爭奪學員過程中擦出無數火花。霆鋒一改熾熱搖滾風格，在導師大騷環節中拿木結他自彈自唱李健的經典作品《傳奇》，並說：「我從出道到現在換過很多身份，但音樂還是我的最愛。」



但在首位學員亮相時，霆鋒為了搶奪優秀音樂人才十分進取；他的實力和表現獲得不少網民大讚，不僅如此，霆鋒更看重學員心態的成長，在節目開場就提出忠告：「不要把輸贏看的很重。」又對學員說：「我來保護你！」等窩心說話，冧爆學員。



