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古仔悼陳木勝：沒法表達悲傷心情

2020-08-26 列印
■古天樂與陳木勝合作多部部電影，友情不淺。
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　　導演陳木勝日前因鼻咽癌離世，與他合作過多部電影的古天樂以「活在心裏」為題，在網上撰文悼念好友。古仔表示收到陳木勝離世消息，腦海首先是一片空白，沒法去表達那些悲傷心情，直至冷靜下來，各種回憶不分先後次序湧上心頭，像很多塊影像碎片出現，第一次合作的《寶貝計劃》，原來已是14年前的事，開始成為亦師亦友的夥伴，從未想過三年前的《喵星人》竟成為最後一次合作。

　　至於甄子丹前晚再放舊照悼念陳木勝，表示幸運能再跟他合作最後一部電影《怒火》，25年過去了他仍是那個正面、堅強、開心、具啟發性的導演和朋友，會想念他的笑容。

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