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好友炮製驚喜生日派對　林凱恩開心被閨密「利用」

2020-08-26 列印
■林凱恩與許家傑為《愛．回家》宣傳。
■林凱恩（前中）喜獲郭嘉文（左）及江嘉敏（右）等安排驚喜生日會。
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　　處境劇《愛．回家之開心速遞》於七夕舉行宣傳活動，林凱恩日前獲閨密郭嘉文、江嘉敏及鄺潔楹炮製驚喜生日派對，她笑言覺得自己萬千寵愛在一身，生日願望是繼續多人愛錫。林凱恩提到三位好閨密是透過她互相認識的，她們事前都沒有接觸過，這次是瞞着她首次聯絡對方舉行驚喜派對。有指江嘉敏透過生日派對認識小富婆郭嘉文，她笑說：「都唔關事，佢哋最喜歡係我，我係無辜的，我係被佢哋利用來滿足想見我嘅慾望。」

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