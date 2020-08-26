﻿戲院周五重開 屍殺半島搶閘公映 姜棟元呼籲入場睇戲

港府昨宣佈放寬限聚措施，戲院將於周五重開，影迷可以再入場睇戲！原定上月上映、姜棟元主演的韓片《屍殺半島》、「蜘蛛俠」安德魯嘉菲主演的《鬥地主》、驚慄片《嚇‧房》、《憤路狂逃》等都同日搶閘開畫，將於戲院重開日上畫，姜棟元更拍片呼籲香港影迷入場睇戲！



韓片《屍殺半島》原定於上月與韓國同步上映，但因本港爆發第三波疫情，戲院要再度關閉，被逼押後映期。港府昨日宣佈戲院可於周五重開，多部電影搶閘宣佈在周五開畫，除了《屍殺》外，《鬥地主》、《嚇‧房》、《憤路狂逃》及《鳴鳥不飛》等亦將與影迷見面。



「很開心戲院重開」



《屍殺》主角姜棟元昨日更拍片呼籲觀眾入場睇戲，他說：「知道香港戲院因為疫情原因而停業，《屍殺》因此而延期上映真的很可惜。但很開心聽到戲院終於重開，《屍殺》亦會於戲院重開當日與香港觀眾見面！」該片已在韓國上映逾個半月，累計觀影人數達380萬。但名導基斯杜化路蘭執導的矚目新作《TENET天能》，則未定在港上映日期。



《幻愛》和《金都》上月上映期間因疫情被逼停映，《幻愛》導演周冠威昨表示：「得知星期五戲院能夠重開，確實有些興奮。這段時間香港變化很大，很難掌握將來的事，鼓勵對《幻愛》有興趣的朋友，把握機會盡快入戲院觀看。」《金都》導演黃綺琳則稱：「戲院終於都重開，《金都》之前都上映中，希望可以繼續上映，好多人都想入場睇。希望大家繼續注意衛生入戲院睇戲。」



而《叔．叔》導演楊曜愷就期待戲院重開已久，他說：「希望《叔．叔》可以繼續在戲院放映的旅程，更加希望觀眾不要忘記《叔．叔》，繼續支持。請大家做足防疫措施入場觀看。在大銀幕上欣賞《叔．叔》感覺會更深刻、更加動容。」